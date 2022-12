Mourinho, l’aneddoto di Reguilon: “Sapeva che avrei trascorso da solo il Natale, così mi fece un regalo”

Il terzino dell’Atletico Madrid, Sergio Reguilon, ha rivelato ad As un aneddoto in merito a José Mourinho, suo ex allenatore ai tempi del Tottenham: “Potrei raccontare mille splendidi retroscena su di lui, sarebbe bello se la gente lo conoscesse bene come me. Ad esempio, sapeva che avrei trascorso il giorno di Natale da solo e al termine dell’allenamento mi fece trovare un maialino già cucinato. Mi disse di voler essere sicuro che io mangiassi qualcosa di buono. Per un giocatore questi particolari fanno la differenza, anche se magari le persone non li vengono a sapere“.