Mourinho, acclamato dagli striscioni laziali nel 2010. Ora sarà nemico della Lazio

José Mourinho, un amico dei laziali. Perlomeno, parlando di 11 anni fa: era il 2 maggio 2010 quando la Lazio ospitò l’Inter nella gara che di fatto consegnò il tricolore ai nerazzurri. Anche i biancocelesti tifavano per gli avversari, soprattutto per il fatto che a contendere lo Scudetto ci fosse la Roma: i giallorossi, vittoriosi nell’anticipo contro il Parma, erano davanti di un punto. Un tifo biancoceleste confermato dallo striscione (“Oh nooo”) tirato fuori dopo il primo gol di Samuel.

La partita finì 0-2 per i nerazzurri, a segno anche con Thiago Motta. Il sostegno per gli ospiti venne espresso anche a chiare lettere con un altro striscione, inneggiante al tecnico portoghese: “Mourinho uomo vero in un calcio finto”. Ora la situazione potrebbe cambiare, a distanza di 11 anni: la Lazio troverà Mourinho come avversario nei due derby della Capitale. Molto probabile che il trattamento riservato allo Special One sarà diverso rispetto a quello di cui ha beneficiato nel 2010.