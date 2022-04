Morte Raiola, Zoff: “Aveva la qualità di meritarsi la fiducia dei calciatori”

by Daniele Forsinetti

Dino Zoff - Foto Marco Battista ed Elisabetta Milone

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana, Dino Zoff, nel corso di una breve intervista concessa a LaPresse, ha voluto ricordare Mino Raiola, noto procuratore scomparso oggi all’età di 54 anni: “Quando ero presidente della Lazio sono stato uno dei primi a conoscerlo, faceva l’interprete quando arrivò Nedved. Non era ancora nell’ambito dei procuratori. A quel tempo faceva la sua parte, non era determinante nei rapporti di compravendita. Dispiace per la sua scomparsa. La sua qualità era quella di meritarsi la fiducia dei calciatori perché aveva il meglio. Se mi sarebbe piaciuto averlo come procuratore? Credo che l’ultima parola di questi tempi debba averla il calciatore. Se gli dà tutta la fiducia significa che se lo merita”.