Morte Pelè, Bale: “Il motivo per cui tanti di noi amano il calcio, un gigante del gioco”

Nella serata di ieri il mondo del calcio è stato scosso dalla notizia della morte di una leggenda come Pelè, vincitore di tre Mondiali con la maglia del Brasile ed autore di oltre mille gol in carriera. Sono molti i messaggi e i ricordi che si stanno susseguendo in queste ore e, tra questi, c’è anche quello dell’ex esterno del Real Madrid, Gareth Bale, ora in forza al Los Angelese FC. Il gallese, attraverso il proprio profilo Twitter, ha speso delle belle parole per il mito del calcio brasiliano: “Un gigante del gioco e il motivo per cui tanti di noi amano il calcio. Riposa in pace, leggenda”.

A giant of the game and the reason so many of us love football. Rest in peace, legend. 👑 @Pele pic.twitter.com/biAlOTnIaT — Gareth Bale (@GarethBale11) December 29, 2022