Morte Mihajlovic, Infantino: “Profondamente addolorato, grave perdita per tutto il calcio”

“Sono profondamente addolorato nell’apprendere della scomparsa di Sinisa Mihajlovic, uno dei calciatori e allenatori più celebrati della Serbia”. E’ questo il messaggio di cordoglio da parte del presidente della Fifa, Gianni Infantino, una volta appreso della morte di Sinisa Mihajlovic: “In campo, i suoi calci di punizione incarnavano una passione e una dedizione per la bellezza del calcio che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport e la sua morte è una grande perdita per tutti noi. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”. In omaggio all’ex calciatore e allenatore serbo, durante la partita delle Fifa Legends in Qatar il numero uno del calcio mondiale e i calciatori si sono stretti a centrocampo.