Morte Maradona, Jorge Bilardo sul fratello Carlos: “Mi chiede spesso dove sia Diego”

by Davide Triolo

Diego Armando Maradona al Napoli, foto di pubblico dominio

“Mi chiede spesso dove sia Diego, dove può trovare il ‘Diez'”. Con queste parole, Jorge Bilardo ha illustrato ai microfoni di Resumen Deportivo la situazione relativa al più noto fratello Carlos, ex commissario tecnico dell’Argentina. Il campione del mondo nel 1986 è particolarmente legato alla figura e alla persona di Diego Armando Maradona, un rapporto indimenticabile per l’ex allenatore. I familiari di Bilardo non hanno comunicato la notizia del decesso di Maradona al diretto interessato, per paura che essa possa avere ripercussioni negative sulla sua salute, in quanto gravemente malato. Una storia certamente commovente e significativa quella di Bilardo, un legame indissolubile con l’icona calcistica dell’Albiceleste.