Zielinski: “Napoli e Polonia due realtà molto diverse”

“La Polonia e il Napoli sono due realtà molto diverse”. Piotr Zielinski ha parlato al Corriere dello Sport riguardo alle differenze tra il il Napoli e la sua Nazionale, tra il lavoro di Spalletti e quello del ct Michniewicz. “La mia Nazionale non gioca per imporre il suo calcio, il Napoli è abituato a controllare la palla e far valere le tante soluzioni offensive di cui dispone – spiega il centrocampista -. Spero che questo concetto si possa applicare anche alla Polonia. Abbiamo le qualità per giocarci le partite a viso aperto ma finora non le abbiamo mostrate”. I polacchi hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022, dove affronteranno la Francia.