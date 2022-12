Zagabria in festa per la Croazia, Modric ai tifosi: “Volevamo portarvi l’oro”

La Croazia è tornata in patria dopo il terzo posto conquistato ai Mondiali 2022 del Qatar. Modric e compagni, una volta atterrati all’aeroporto, hanno raggiunto il centro di Zagabria a bordo di un autobus scoperto. Il centrocampista del Real Madrid ha parlato agli oltre centomila tifosi accorsi per festeggiare la squadra con cori da stadio e musica. Queste le sue parole a piazza Bana Jelacica: “Saluto Zagabria e l’intera Croazia. Dopo quattro anni e mezzo siamo di nuovo qui. Volevamo portarvi la medaglia d’oro, ma anche il bronzo è una grande cosa, e il vostro raduno qui questa sera lo dimostra. Sono convinto che in futuro la Croazia sarà campione del mondo”, ha aggiunto il capitano, che ha detto di voler continuare a giocare nella Nazionale.