Vittoria Argentina, anche nelle Marche si festeggia: terra d’origine di Messi

L‘Argentina vince il Mondiale, ma il resto del mondo festeggia. Quello che è successo anche nelle Marche, in specifico in due località in provincia di Macerata. Lionel Messi, con doppia cittadinanza da pochi anni a questa parte. Qualche anno fa, l’allora sindaco Francesco Fiordomo gli inviò anche la scheda elettorale. San Severino invece gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Anche se nelle due città ci sono vari parenti alla lontana, in tanti hanno tifato per l’Argentina. La nuova sindaca di San Severino Marche Ross Piermattei ha dichiarato: “Avremmo preferito festeggiare la vittoria dell’Italia, ma sportivamente abbiamo fatto il tifo per l’Argentina e per Lionel Messi le cui origini materne sono proprio di San Severino Marche. Ci auguriamo veramente di abbracciare presto il campione per consegnargli la cittadinanza onoraria. So che tanti settempedani che vivono in Argentina hanno ugualmente tifato per lui. Speriamo di essere riusciti a fargli sentire tutta la nostra vicinanza anche in questa occasione”.