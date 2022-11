Vietnam, in 40mila guardano su Youtube una partita su FIFA pensando fosse Germania-Giappone

La Coppa del Mondo è uno degli eventi più seguiti. Ci sono paesi, però, in cui i diritti per le partite non sono stati acquistati o sono finiti nelle mani di broadcaster che li offrono a pagamento, e gli appassionati cercano così ogni modo per poter seguire i match. Secondo quanto raccontato dalla testata VNExpress, in Vietnam tantissimi utenti sono stati ingannati da un video Youtube che sosteneva di mostrare la diretta di Germania-Giappone, quando in realtà stava andando in onda un semplice video realizzato su FIFA 23 spacciato per la trasmissione live del match. Su uno dei canali che sosteneva di trasmettere Germania-Giappone sono arrivate oltre 40mila persone, che hanno portato un buon guadagno al truffatore.

“Bisogna leggere con attenzione prima di rendersi conto che si tratta di simulazioni o commenti sulla partita. Vengono sfruttati eventi importanti per creare trasmissioni live, anche se queste trasmissioni non hanno il contenuto che cercano gli spettatori. E in linea teorica, con partite che durano ore, il proprietario di un canale può guadagnare anche centinaia di dollari con video del genere”, spiega un uploader vietnamita.