USA: Senatore incoraggia la squadra al Mondiale, ma la partita di ottavi è già finita

Figuraccia del senatore statunitense, Bob Mendez, in occasione della gara di ottavi di finale contro l’Olanda ai Mondiali 2022 in Qatar. Il politico ha infatti incoraggiato la squadra a stelle e strisce sui social, quando però il match era già terminato. Come racconta il Daily Mail, probabilmente si è trattato di un errore dei social media manager del Senatore, i quali avranno scambiato l’orario americano con quello del Qatar.