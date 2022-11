Nel corso del match tra Inghilterra e Usa, McKennie è stato protagonista di un gesto insolito e bizzarro. Il calciatore della Juventus si è avvicinato ad un fotografo ed è come se si fosse asciugato le mani proprio su di lui. Di seguito la foto.

McKennie using a photographer to dry his hands lmao pic.twitter.com/fhWeksOixW

— Alex 👋 (@Dubs408) November 25, 2022