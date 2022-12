Uruguay, Suarez: “Tanta tristezza. Ci sono stati vietati due rigori”

Luis Suarez lascia in lacrime quello che sarà di fatto il suo ultimo Mondiale, dopo il mancato passaggio agli ottavi di finale.“Provo tristezza e delusione ma bisogna affrontare la situazione per quella che è. C’era un rigore netto su Cavani e un altro su Darwin. Non cerco scuse ma in questo Mondiale hanno assegnato rigori incredibili. Gli arbitri e la Fifa dovrebbero spiegarsi meglio”. La rabbia di Suarez continua nel momento in cui i delegati Fifa non permettono ai suoi figli di scendere in campo: “L’altro giorno c’erano i figli di un giocatore francese. Perché ce l’hanno sempre contro l’Uruguay? Forse dovremmo avere ben altro potere a livello mediatico per far sì che i miei figli possano scendere in campo un secondo per salutarmi, ma ehi, questa è la Fifa”.