Uruguay, Suarez: “Fa male dire addio così al Mondiale, ma non c’è rispetto per la nostra nazionale”

L’attaccante dell’Uruguay, Luis Suarez, ha espresso tutta la sua delusione per l’eliminazione ai giorni della propria nazionale al Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole, scritte su Twitter: “Dire addio così a un Mondiale fa molto male ma abbiamo la tranquillità di aver dato tutto per il nostro Paese. Orgogliosi di essere uruguayani, anche se non ci rispettano. Grazie a tutti gli uruguaiani che ci hanno sostenuto da ogni parte del mondo”.