Uruguay, panchina del ct Diego Alonso in bilico. Ipotesi Bielsa

Si conclude con un’eliminazione nella fase a gironi ai Mondiali in Qatar l’era dell’Uruguay di Godin, Suarez e Cavani. Ma quella contro il Ghana potrebbe essere stata anche l’ultima gara del ct Diego Alonso, colui che aveva preso le redini della selezione sudamericana dopo l’addio di Tabarez. Il contatto del commissario tecnico è scaduto ed ora incontrerà la Federazione per capire se ci sono i margini per un rinnovo o meno. La stampa argentina, intanto, parla già del possibile sostituto. Secondo TyC Sports c’è la concreta ipotesi Marcelo Bielsa, libero dopo il divorzio con il Leeds e con una grande esperienza come commissario tecnico avendo guidato sia la “sua” Argentina che il Cile.