Uruguay, Godin: “Derubati di due rigori netti e nemmeno rivisti”

Diego Godin non usa mezze parole per descrivere lo stato d’animo e i pensieri presenti nella sua testa dopo l’eliminazione dai Mondiali in Qatar. “Non mi piace, ma dobbiamo parlare di vicende arbitrali che erano chiare. Non possiamo fare a meno di dire che ci sentiamo derubati da due rigori che erano netti e lui non li ha nemmeno rivisti. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, è stato un girone super equilibrato, difficile e siamo stati esclusi da un gol, non c’è molto altro da aggiungere”. Queste le sue parole in riferimento al match decisivo contro il Ghana.