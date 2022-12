Uruguay furioso con l’arbitro Siebert: è lo stesso di Chelsea-Milan

L’Uruguay è furioso con l’arbitro tedesco Daniel Siebert. Il fischietto trentottenne ha arbitrato la sfida contro il Ghana e secondo gli uruguaiani non ha concesso due calci di rigore nitidi per i sudamericani, fatto risultato poi decisivo per l’eliminazione. In uno dei due casi, era stato addirittura richiamato dal Var, ma non ha cambiato idea. Curiosità: si tratta dello stesso arbitro di Chelsea-Milan, partita del discusso episodio del rigore e rosso ai danni di Tomori.