Uruguay, Alonso: “Ci è mancata fluidità in campo. Dobbiamo recuperare in fretta”

Diego Alonso, Ct dell’Uruguay, ha parlato nella conferenza stampa post partita dopo il pareggio contro la Corea del Sud. “Nel primo tempo loro hanno gestito meglio palla, poi siamo riusciti a migliorare, abbiamo preso il controllo del campo. Nella ripresa ci è mancata un po’ più di fluidità in mezzo al campo per trovare più gioco tra le linee e l’uno contro uno sulle fasce. Abbiamo avuto delle occasioni, ma sappiamo come sono le partite di Coppa del Mondo: complesse e complicate. Ora dobbiamo recuperare in fretta perché tra tre giorni dobbiamo giocare di nuovo”.