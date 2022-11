Un altro Mondiale in Qatar, è il concorso di bellezza dei cammelli: “Idea simile al torneo di calcio”

di Redazione 8

Non solo i Mondiali. Il Qatar sta ospitando un altro grande evento iridato, il Camel Mzayen World Cup, concorso di bellezza che vedrà sfilare cammelli fino al 2 dicembre. Gli esemplari arrivano da tutti i Paesi del Golfo ad Ash-Shahaniyah e partecipano a competizioni diverse in base all’età e alla razza. ”Con un’idea simile alla Coppa del mondo di calcio, abbiamo realizzato una Coppa del mondo di bellezza per cammelli. E abbiamo partecipanti provenienti dai Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo”, ha spiegato Hamad Jaber al-Athba, presidente del club Qatar Camel Mzayen. ”Le caratteristiche per definire la bellezza di un cammello differiscono da un gruppo all’altro. Ad esempio, i cammelli neri vengono giudicati in base alle dimensioni del corpo e della testa e alla posizione delle orecchie”, ha precisato al-Athba. Criteri rigidi, perché ‘‘cerchiamo le giuste caratteristiche e le orecchie dovrebbero essere abbassate, non dritte”, ha spiegato l’organizzatore, sottolineando che viene valutato anche ”il modo in cui la bocca è curva”. Riflettori puntati sui cammelli Asel, che ”hanno caratteristiche particolari. La posizione delle orecchie è importante, ci dovrebbe essere una delicatezza nelle ossa, negli zoccoli, quindi ci sono caratteristiche che necessitano di maggiori dettagli”, ha aggiunto al-Athba.