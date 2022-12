L’Ucraina su Twitter: “Non importa chi vince oggi, la Fifa ha già perso”

“Non importa chi vince oggi, la Fifa ha già perso”. E’ questo il durissimo post su Twitter pubblicato dall’account ufficiale dell’Ucraina, in segno di forte disappunto per la decisione del massimo organo calcistico sul messaggio pervenuto dal premier ucraino Zelensky non trasmesso quest’oggi. E’ dura l’accusa nei confronti della Fifa dunque, che viene anche taggata col suo profilo ufficiale. Da capire se Infantino vorrà rispondere.

IL CASO ZELENSKY