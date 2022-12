Tutti i record battuti da Leo Messi al Mondiale in Qatar: da Maldini a Batistuta

Leo Messi ha battuto una serie inestimabile di record al Mondiale in Qatar 2022. Dopo aver vinto la Copa America nel 2021, la Pulce spazza definitivamente via le critiche sul suo rendimento in nazionale e conquista anche la Coppa del Mondo. Messi supera il record di presenze di Matthaus, di minuti di Maldini, di gol mondiali con l’Argentina di Batistuta. E diventa il primo giocatore, con il format attuale (dal 1986), a segnare in ogni partita ad eliminazione diretta di un Mondiale. Sfiora persino quello di vittorie in un Mondiale, ma il pareggio al 90′ blinda il primato di Klose (16).

I RECORD BATTUTI DA LEO MESSI IN QATAR