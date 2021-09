Turchia-Montenegro, gol di Marusic: l’esterno della Lazio perfora la difesa turca (VIDEO)

by Giorgio Billone

Il video del gol di Adam Marusic in Turchia-Montenegro. 2-1 da parte dell’esterno della Lazio, che viene imbeccato bene e si infila in area calciando col piattone a tu per tu col portiere in uscita. A fine primo tempo, dunque, accorciate le distanze nel match delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Ecco il video della rete, decisamente bella, di Marusic.