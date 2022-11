Tunisia, Khazri: “Grande vittoria contro Francia, ma amarezza per eliminazione”

“C’è delusione, andiamo fuori pur avendo battuto la Francia e pur facendo 4 punti. Abbiamo fatto vedere un gioco di squadra, ma alla fine in noi c’è amarezza anche se penso che il popolo tunisino sia orgoglioso di noi”. Così Wahbi Khazri analizza la vittoria della Tunisia contro la Francia ai Mondiali, un successo che non è, però, valsa la qualificazione alla Nazionale nordafricana. L’autore del gol decisivo ha poi aggiunto: “A noi interessava reagire e abbiamo portato a casa una grande vittoria, giocando contro campioni del calibro di Camavinga, Tchouameni e altri ancora. Per me è stato un onore affrontare queste stelle che guardo in tv quando giocano in Champions, così come lo è stato giocare e segnare in un Mondiale. Speravamo che la Danimarca segnasse, ma non è stato così e ci troviamo in questo stato d’animo: felici per aver battuto i campioni del mondo in carica, tristi per non essere agli ottavi”.