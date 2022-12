Tunisia-Francia: ufficiale il reclamo della Federcalcio francese sul gol annullato a Griezmann

Adesso è ufficiale, la Federcalcio francese ha presentato ufficialmente un reclamo alla Fifa dopo quanto accaduto nel finale del match tra Tunisia e Francia. Il VAR aveva annullato il gol dell’1-1 ad Antoine Griezmann dopo il fischio finale. I transalpini fanno notare che il VAR è stato utilizzato “dopo la ripresa del gioco e dopo la fine della partita”, il che è contrario al protocollo per l’utilizzo di questa tecnologia. Un’ipotetica modifica del risultato finale non cambierebbe la classifica del girone D: la Tunisia è eliminata in entrambi i casi e la Francia affronterebbe comunque la Polonia domenica negli ottavi di finale.