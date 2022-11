Tunisia-Francia, Griezmann: “Difficile giocare queste gare quando sei già qualificato”

Antoine Griezmann ha commentato ai microfoni di TF1 la sconfitta della Francia contro la Tunisia nel match valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022: “Non è semplice scendere in campo quando hai già la certezza della qualificazione. Ci sono state molte sostituzioni in squadra. Testa già al prossimo impegno“. Il centravanti dell’Atletico Madrid è poi tornato sul suo gol annullato per fuorigioco: “Ero davanti a tutti sul primo passaggio. Ho spiegato all’arbitro che non volevo intervenire sul pallone subito. Poi, quando il difensore ha sbagliato, ho tirato in porta“.