Didier Deschamps ha parlato nel post-partita di Tunisia-Francia 1-0, match dell’ultima giornata della fase a gironi di Qatar 2022. Il ct dei transalpini, primi nel girone anche se sconfitti, ha analizzato così la partita: “Dopo due partite ad alta intensità, ho fatto delle scelte che hanno messo la squadra in difficoltà. Adesso però inizia un altro torneo e tutti i giocatori hanno provato cosa vuol dire giocare la Coppa del Mondo – spiega l’allenatore dei Bleus – Sicuramente meritavamo il pareggio nel finale, ma il gol di Griezmann è stato annullato. Non so perchè, immagino che l’arbitro abbia visto un fuorigioco.”