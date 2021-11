Tite: “Argentina-Brasile è una sfida da Coppa del Mondo”

by Antonio Sepe

Leo Messi - Foto Дмитрии Садовников CC BY-SA 3.0

Tite, ct del Brasile, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Argentina, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar: “E’ una sfida da Coppa del Mondo. Un confronto sempre fantastico e che può vantare una grande storia. Entrambe le squadre hanno giocatori con una qualità tecnica notevole“. Tite ha poi parlato della decisione di far disputare il match a San Juan e non a Buenos Aires: “Non saranno questi dettagli a mettere in discussione la grandezza dell’incontro. Finché il terreno di gioco è buono, noi siamo pronti a scendere in campo ovunque“.