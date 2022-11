Tifosi messicani in Italia furiosi per la telecronaca di Adani: “Ha sminuito il nostro paese”

“Ci siamo divertiti, ma la telecronaca è stata di parte, ha sminuito il Messico, e questo non dovrebbe accadere, ci dovrebbe essere più imparzialità”. Lo ha detto all’Adnkronos un gruppo di tifosi dell’Associazione Culturale Messicana a Roma, furiosi per la telecronaca di Daniele Adani di Argentina-Messico fortemente favorevole all’Albiceleste e a Messi: “Era evidente che il giornalista considerava Messi il suo supereroe. Posso anche capirlo, è uno dei migliori giocatori al mondo e questa partita per Leo Messi era fondamentale e non poteva perderla. Ma c’è stato un eccesso di tifo, il telecronista deve essere imparziale, così sminuisce la nostra squadra”, ha detto il portavoce del gruppo.