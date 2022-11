Theo Hernandez inventa, Mbappè in gol con deviazione: Francia 1-0 sulla Danimarca (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 9

La Francia sblocca il risultato al 61′ contro la Danimarca nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2022. Theo Hernandez sfrutta una prateria sulla sinistra e inventa l’assist per Kylian Mbappè che in area, con la complicità di una deviazione di Christensen, firma il gol del vantaggio transalpino. Niente da fare per Schmeichel, ingannato anche dalla leggera deviazione. Gran parte del merito ce l’ha anche Tchouameni che ha allargato per Theo Hernandez aprendo un’intera sezione di campo da sfruttare.