Tensione Fifa-Germania, Flick va in conferenza senza calciatore: la Federazione rischia una sanzione

Hansi Flick ci mette la faccia. Alla vigilia della decisiva partita con la Spagna, il ct della Germania si è presentato da solo e senza calciatori in conferenza stampa. Un modo per evitare pressioni extra ai suoi giocatori, ma che rischia di costare una sanzione alla Federazione, visto che il regolamento dei Mondiali prevede l’obbligo di presentarsi in sala stampa con almeno un calciatore. “Tra andata e ritorno c’è un viaggio di tre ore – ha spiegato Flick in apertura, riferendosi alla distanza tra la sede del ritiro e la sala stampa – ma domani abbiamo una partita molto importante quindi ho detto alla Fifa che sarei venuto da solo”. La federazione tedesca aveva chiesto di tenere la conferenza stampa nel proprio campo base – l’unico esterno rispetto alla zona dei Mondiali – ma la Fifa ha negato il permesso. Altre tensioni dopo il caso della fascia One Love.