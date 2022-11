Taremi: “Anche se parlo, in Iran c’è qualcuno che non vuole capire”

“Volevo prendere posizione perché sapevo che una domanda del genere mi sarebbe stata fatta. Ma quello che dico qui non avrà un impatto sull’Iran: sfortunatamente ci sono un certo numero di tifosi, di persone, che capiscono le cose nel modo in cui le vogliono capire”. Queste le parole in conferenza stampa alla vigilia del Galles dell’attaccante dell’Iran, Mehdi Taremi, che ha risposto così a una domanda sulla situazione che vive il paese islamico: “Quanto alle questioni politiche, ciò che posso fare è parlare sui miei social network. Non mi dilungherò ulteriormente su questo”.