Tabellone Mondiali Qatar 2022, i possibili incroci: Brasile-Argentina in semifinale?

Prenderanno il via quest’oggi i Mondiali di Qatar 2022, con il match inaugurale che vedrà scendere in campo il Paese ospitante e l’Ecuador. Le due formazioni sono inserite nel Gruppo A, che vede favorite per il passaggio del turno Olanda e Senegal. Ma andiamo a scoprire come potrebbe delinearsi il tabellone dagli ottavi di finale in poi, con un focus ovviamente sulle principali candidate al titolo.

IL TABELLONE INTEGRALE

IL REGOLAMENTO

Partiamo dalle due rivali sudamericane, Brasile e Argentina, inserite rispettivamente nei gironi C e G. Quel che è certo è che non potranno affrontarsi prima delle semifinali, scenario realizzabile nel caso entrambe vincessero i rispettivi gironi o nel caso arrivassero entrambe seconde. Se invece una delle due vince il girone e l’altra arriva seconda, allora un eventuale Brasile-Argentina si potrebbe avere solo in finale. Gli argentini devono però stare attenti, dato che per primo turno della fase a eliminazione diretta il loro gruppo è accoppiato con quella della Francia. Se solamente una delle due dovesse vincere il proprio girone, allora potrebbe andare già in scena un incredibile big match negli ottavi.

GLI OTTAVI DI FINALE

Insomma, gli scenari per tutta la seconda fase sono ovviamente molteplici a seconda dell’andamento dei gironi. Prendendo per buona un’eventualità in cui tutte le favorite rispettano appunto i pronostici e vincono i rispettivi raggruppamenti, potremmo avere nella parte alta del tabellone Olanda, Argentina, Spagna e Brasile. Nella parte bassa invece Inghilterra, Francia, Belgio/Croazia e Portogallo.