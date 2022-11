Il portiere della Juventus Szczesny è tra gli assoluti protagonisti della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, grazie ai due rigori parati. Dopo quello contro l’Arabia Saudita, è arrivato anche quello respinto a Lionel Messi nel match decisivo contro l’Argentina. Subito i social si sono scatenati nel celebrare il portiere polacco. C’è chi scrive “Difficile da pronunciare, difficile da battere”; poi anche commenti di ringraziamento dal Messico, e poi ovviamente i tifosi bianconeri. Ecco di seguito alcune reazioni degli utenti.

How was that a peno ‍♂️ justice was served, what a save #Szczesny

That penalty save was something brilliant out of the blue… Wow! #Szczesny has definitely done his homework #FIFAWorldCupQatar2022 #ARGvsPOL

— Priyank Jindal (@sherry_J7) November 30, 2022