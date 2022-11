Svizzera-Camerun, Embolo in gol ma non esulta: è nato a Yaoundé (VIDEO)

Un giocatore che segna e non esulta si vede nelle partite di club. In Svizzera-Camerun capita a Breel Embolo, nativo di Yaoundé, camerunese ma naturalizzato svizzero, e di conseguenza punta di diamante della nazionale elvetica. Al 48′ Shaqiri sfonda sulla sinistra e crossa al centro, Castelletto e Nkoulou perdono il contatto con Embolo che realizza un rigore in movimento. Poi non esulta. Embolo è emigrato con la madre e il fratello in Svizzera nel 2003. Ma per rispetto di amici e parenti, non ha esultato.

