Svizzera-Camerun 1-0, ct Yakin: “Contento per Paese, staff e tifosi. Vittoria importante”

“Sono contento per tutto il Paese, lo staff e i tifosi che sono qui”. Questa tutta la gioia di Murat Yakin ai microfoni di Rsi dopo la vittoria della Svizzera sul Camerun all’esordio ai Mondiali di Qatar 2022. “La preparazione è stata lunga. La vittoria era l’obiettivo e sono fiero della squadra. Avremmo potuto segnare di più, ma era troppo importante vincere” ha aggiunto.

“Shaqiri ha libertà di svariare. Nel secondo tempo ha annusato la situazione, trovando lo spazio giusto in occasione dell’assist per Embolo. I gialli dei nostri centrali difensivi? Non sono preoccupato in prospettiva. Certe cose non si possono controllare, perché un difensore deve fare una giocata in una frazione di secondo”, ha spiegato il ct della Svizzera.