Stramaccioni: “Il Qatar è il primo dei paesi islamici per l’apertura ai diritti”

Dopo aver commentato il Mondiale sulla Rai, Andrea Stramaccioni già conosceva benissimo il mondo arabo, avendo allenato sia in Iran che in Qatar. L’ex allenatore dell’Inter ha parlato a Il Giornale delle proteste legate ai diritti umani: “Sono situazioni drammatiche, ma vanno fatte delle distinzioni. Il mondo arabo è molto sfaccettato, il Qatar è capofila tra i paesi islamici per l’apertura ai diritti civili. Un progresso negato nei territori dell’integralismo religioso come l’Iran”.