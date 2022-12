Stati Uniti, Berhalter: “In Olanda ho imparato tanto, siamo pronti”

“Sentiamo la responsabilità di poter creare un punto di svolta per il calcio statunitense e far sì che la gente si senta orgogliosa di noi”. Con queste parole il ct degli Usa, Gregg Berhalter, è intervenuto in vista degli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022 contro l’Olanda. Obiettivo quarti di finale, un risultato che gli Stati Uniti non raggiungono dal 2002.

Partita speciale per Sergino Dest, nato ad Almere e prodotto del settore giovanile dell’Ajax: “Come ho convinto Dest a scegliere gli Usa? Gli ho spiegato quale sarebbe stato il suo ruolo e la sua importanza nella nostra squadra nei successivi otto anni, l’ho presentato agli altri e credo che tutto questo lo abbia convinto”.

Sul suo passato in Olanda: “Ho imparato molto, tutti lì condividono il loro pensiero sul calcio ed è stata una grande esperienza per me. Se non fossi stato in Olanda non credo che avrei acquisito tutte le competenze che mi hanno portato fin qui, ho imparato tanti dettagli che non conoscevo”. Grande stima per Van Gaal: “Dovunque vada trova sempre un modo per vincere”.

“Abbiamo visto le partite dell’Olanda degli ultimi 11 mesi e i giocatori hanno ricevuto le informazioni appropriate. Siamo pronti, ogni minuto sarà importante e dobbiamo mettere in conto che la gara può durare anche 120 minuti. Ci siamo anche esercitati sui rigori e lo rifaremo anche più tardi” conclude Berhalter.