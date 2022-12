Stampano 18mila magliette con la scritta “Inghilterra campione del mondo”, società inglese chiede aiuto

Una società del Dorset, la Wholesale Clearance UK, credeva nel successo dell’Inghilterra in Qatar. L’azienda ha stampato 18mila magliette con la scritta “Inghilterra, vincitore della Coppa del Mondo 2022. Finalmente a casa”, che erano state messe in vendita a 29,99 sterline. Speranza che si è infranta sul rigore di Harry Kane fallito contro la Francia. La società ora si ritrova queste maglie invendute e invendibili che mettono in difficoltà la stessa azienda con l’amministratore delegato Karl Baxter che ha lanciato un grido d’aiuto, ribassando il prezzo delle maglie a 9,99 sterline: “Sono assolutamente devastato dall’eliminazione dell’Inghilterra. Sono rimasto davvero impressionato dalla prestazione della nostra nazionale in Qatar ed ero sicuro che avrebbero vinto il torneo di quest’anno. Quando un fornitore mi ha contattato per vendere le magliette, semplicemente non potevo dire di no. Ma ora mi sono rimaste 18.000 magliette che dicono di aver vinto e non sono sicuro di cosa fare”, ha detto Baxter.