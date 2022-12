Stampa croata e Modric contro Orsato: “E’ uno dei peggiori, guarda la Fifa come favorisce Messi”

La semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Croazia ha permesso a Lionel Messi e compagni di raggiungere la finale, ma ha anche lasciato diversi strascichi e polemiche. Il primo a lamentarsi dell’arbitraggio di ieri sera è stato il capitano dei croati, Luka Modric, che si è scagliato contro l’arbitraggio di Daniele Orsato: “Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro. Complimenti all’Argentina, ma il primo rigore ci ha ucciso”.

Ad alimentare le parole del centrocampista del Real Madrid ci hanno poi pensato i giornali croati, come il quotidiano Vecernji list: “Chissà cosa sarebbe successo se l’arbitro italiano Daniele Orsato non avesse commesso un grave errore nel decidere il rigore per i gauchos”. E così il portale Jutarnji, che pur ammettendo che “l’Argentina è stata migliore” ha insistito: “Guarda come la Fifa favorisce Messi, e sai chi era l’arbitro del Var?”, “ci chiederemo mille volte se doveva finire così, se la concentrazione doveva essere la peggiore proprio in semifinale, se Orsato è stato il nostro carnefice per caso come il suo connazionale Massimiliano Irrati lo fu a Mosca”.