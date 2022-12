La stampa argentina esalta Messi: “Miglior Mondiale della carriera. E’ in stato di grazia”

La stampa argentina in delirio per il raggiungimento della finale del Mondiale dopo aver battuto 3-0 la Croazia. I quotidiani e portali del paese sottolineano l’impresa titolando così: “Con Messi e Julian, l’Argentina è in finale del Mondiale” o “Messi, il miglior Mondiale della sua vita”, s’crive Olé’. “L’Argentina è in finale” e “Messi in stato di grazia”, è invece il commento di ‘TycSports’.Infine il ‘Clarin’ scrive: “Argentina è finalista, grazie al miglior Messi e ad un Julian Alvarez letale”. Messi e compagni aspettano la vincente di Marocco-Francia per scoprire l’avversaria che affronteranno nella finalissima domenica 18 alle 16 ore italiane.