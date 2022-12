Spagna, scontri in diverse città iberiche tra tifosi spagnoli e marocchini

Per la prima volta nella sua storia calcistica, il Marocco è approdato ai quarti di finale in un Mondiale. Dopo la vittoria con la Spagna, dunque, la gioia dei marocchini un po’ in tutto il mondo è stata incontenibile, compresi quelli in Spagna. Purtroppo però le celebrazioni in diverse città iberiche non sono andati bene, con diversi scontri tra tifosi spagnoli e marocchini. A Madrid per esempio i tifosi di Real e Atletico si sono uniti, per realizzare atti di violenza durante i festeggiamenti nordafricani in città.