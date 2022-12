Spagna, Morata: “Non possiamo più permetterci una sconfitta. Abbiamo ancora fiducia però”

Alvaro Morata ha parlato al termine della sconfitta della Spagna contro il Giappone, ma che ha permesso ugualmente alla Nazionale di qualificarsi per gli ottavi del Mondiale in Qatar. “Siamo riusciti a passare e questo è l’importante. Con un altro errore saremmo però tornati a casa. Abbiamo ancora fiducia in noi stessi e probabilmente altre squadre che sono state eliminate avrebbero firmato per passare come lo abbiamo fatto noi. Quello che è successo oggi però non ce lo possiamo più permettere, altrimenti andiamo a casa”.