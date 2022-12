Spagna, Morata: “Non mi dispiacerebbe se a vincere i Mondiali fosse Cristiano Ronaldo”

L’attaccante della Nazionale spagnola, Alvaro Morata, nel corso di un’intervista rilasciata ad As, ha parlato della possibilità di vincere i Mondiali di Qatar 2022 e dei grandi avversari da superare: “Messi, Ronaldo e Neymar sono pazzeschi, quando li vedo giocare mi diverto. Gli amanti del calcio lascerebbero qualsiasi cosa stanno facendo per guardarli. Spero che se dovessimo incrociarli non siano in giornata. Se non dovessimo vincere noi, sarei contento se portasse a casa la Coppa Cristiano Ronaldo perché ha avuto una carriera fantastica. Non mi dispiacerebbe neanche se lo vincesse uno tra Messi e Neymar, anche se preferire che toccasse a loro fare le congratulazioni a noi”.