“Sono triste per questa sconfitta, è immeritata. Non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato, ma sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto. Se sono frustrato? Non mi piace parlarne, ma ci sono stati momenti in cui abbiamo giocato contro 12 persone. I rigori sono una lotteria: ci siamo allenati, ma non è bastato. Siamo dalla parte di Luis Enrique, fino alla morte”. Queste le parole di Ferran Torres ai microfoni dell’emittente RTVE, al termine di Spagna-Marocco, sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 che ha visto gli iberici uscire sconfitti dopo i calci di rigore.