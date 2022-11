Spagna, Luis Enrique: “Non faremo calcoli, noi giocheremo per vincere”

Il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, alla vigilia della gara contro il Giappone valevole per la terza giornata del girone E dei Mondiali di Qatar 2022, ha parlato in conferenza stampa: “Non faremo calcoli. Giocheremo per vincere. C’è ancora un allenamento: è presto per decidere l’undici titolare. Dobbiamo vincere la partita di domani: siamo in un girone dove tutti possono ancora qualificarsi e, anche se siamo in una buona posizione, vogliamo vincere per restare primi. C’è pressione, è vero. Ma la cosa più importante che ho detto ai giocatori è che si divertano. Tutti abbiamo bisogno di divertirci e di amare il nostro lavoro. La pressione è un privilegio, rappresentiamo il nostro Paese”.

“Gavi e Rodri a riposo? Parliamo di giocatori che sono titolari nei club e in Nazionale ma che vogliono sempre giocare. Ieri volevano allenarsi ma noi, con lo staff medico, abbiamo preferito ‘risparmiarli’. Stasera vedremo. Ma non c’è bisogno di forzare”, ha concluso il tecnico della Spagna.