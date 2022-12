La Federcalcio spagnola si aspetta a breve le dimissioni di Luis Enrique. A renderlo noto sono stati alcuni media locali tra cui ‘Marca’, che citano fonti della federazione stessa. “Siamo allo stesso punto del 2018” si legge, con riferimento a quando la Spagna venne sconfitta sempre agli ottavi di finale e ai rigori dalla Russia. “Da quei giorni a oggi non ci sono stati miglioramenti, e ci ritroviamo allo stesso punto”. E così, “la fiducia in Luis Enrique non è più la stessa”.