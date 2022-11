Spagna-Germania risolta dai 9: Morata scaccia le critiche, ‘Lucke’ Fullkrug si presenta in Qatar

La Spagna che fa dirette Twitch dal ritiro, la Germania che litiga con la Fifa. Le due nazionali più interessanti dentro e fuori dal campo pareggiano 1-1 nella seconda giornata del gruppo E dei Mondiali di Qatar 2022. E la svolta del primo big match del torneo arriva solamente con i centimetri in più del secondo tempo. Lucho capisce l’esigenza prima, Flick si adegua. Alla fine hanno ragione entrambi: Morata scaccia via le critiche, Fullkrug si presenta invece al grande pubblico. L’anno scorso giocava nella seconda divisione tedesca, ora non vuole fermarsi e si candida a protagonista del torneo.

Il copione sembra quello della vigilia. Al 7′ Gavi lavora un pallone per Dani Olmo che in un fazzoletto di terreno trova lo spazio per tirare e fa tremare la traversa alle spalle di Neuer. Nessuna sorpresa in avvio: il possesso palla premia Luis Enrique con oltre il 65%. Per il primo tiro di una Germania che fatica ad andare oltre la fantasia di Musiala bisogna aspettare il 24′: Unai Simon rinvia su Gnabry che col mancino non trova la porta. Al 39′ Flick esulta ma è tutto fermo: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Rudiger trova lo spazio in area e di testa fredda il portiere delle furie rosse. Ma l’ex Roma è partito un attimo in anticipo e il var non perdona. Al 54′ Luis Enrique si gioca la carta Alvaro Morata. Criticatissimo in patria, costantemente messo a confronto con gli altri giganti del ruolo, l’ex Juventus si toglie qualche sassolino dalla scarpa e al 62′ sigla il suo secondo gol nella competizione. Jordi Alba crossa. Morata anticipa Sule e deposita in rete alle spalle dell’incolpevole Neuer.

Al 70′ tocca a Fullkrug, insospettabile del Werder Brema, autore di 10 gol in 14 gare in Bundesliga in questa stagione. Gli servono 13′ per risolverla: Musiala fa il suo, seminando il panico in area e servendogli un pallone pulito. Füllkrug non cerca tocchi di fino, scarica il destro e lascia partire un missile che Simon nemmeno vede. Con la 9 di Gerd Muller sulle spalle, ‘Lucke’, ‘Buco’ – così lo chiamano per l’assenza di un incisivo – mette la firma sul primo punto tedesco a Mondiale. E avrebbe potuto siglare anche il gol vittoria se al 96′ Sane non avesse tentato un dribbling su Neuer e avesse scaricato in posizione centrale per lui. L’arbitro fischia sull’1-1. La Germania è ultima del girone dietro Giappone e Costa Rica, dovrà tifare Spagna all’ultima giornata e tentare di segnare più gol possibili contro Campbell e compagni. Un ultimo turno di fuoco nel girone di ferro.