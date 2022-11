Spagna-Germania, Luis Enrique: “Gara difficile, troppi errori commessi dopo l’1-0”

Luis Enrique, tecnico della Spagna, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il pareggio per 1-1 contro la Germania nel match della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022: “E’ stato un incontro difficile, contro una squadra dura e che pressa bene. Abbiamo provato a fare il nostro gioco, ma dopo essere andati in vantaggio abbiamo commesso troppi errori. Siamo felici per il primo posto in classifica, ma pensiamo solamente a vincere la prossima gara“. La Spagna è artefice del proprio destino, ma non potrà permettersi passi falsi contro il Giappone.