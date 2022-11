Spagna-Germania, Luis Enrique: “Flick tecnico di successo, sono pericolosi”

“Cambiamenti? Dipende dal gioco. Faccio quello che ritengo sia meglio per la squadra. Dipende dallo stato di forma dei giocatori. Stanno tutti bene. Conosco molto bene l’allenatore della Germania, è un tecnico di successo. Una Germania così può essere molto più pericolosa. Alla fine dobbiamo fare la partita che ci interessa e se ci riusciamo possiamo fare un buon risultato”. Queste le parole del Ct Luis Enrique, tecnico della Spagna, alla vigilia della sfida contro la Germania. “All’inizio è stato molto interessante abbassare la tensione emotiva. In questo caso è diverso, siamo leader con il Giappone. Da lì devi guardare lo stato d’animo di ogni giocatore. Le motivazioni di giocare contro un avversario di questo livello sono stimoli molto positivi”, ha aggiunto. “La Germania gioca sempre in attacco, cercando di pressare il campo avversario, cercando di avere la palla. È la squadra che più ci assomiglia e per questo è una sfida per noi”, spiega. L’ex tecnico di Roma e Barcellona non si fida del momento difficile degli uomini di Flick: “E’ una nazionale quattro volte campione del mondo. Ho già giocato contro di loro nel ’94 e il livello fisico era brutale, una potenza. Se c’è una squadra che sa competere è la Germania, se c’è qualcuno disposto a cambiare la loro dinamica è la Germania. La loro storia è lì e hanno i migliori giocatori del mondo. Ma siamo convinti di poter vincere”, ha spiegato