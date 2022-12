Spagna, Busquets: “Nostra intenzione era vincere il girone”

Sergi Busquets ha parlato dopo la sconfitta della Spagna contro il Giappone nell’ultima gara del Gruppo E ai Mondiali 2022 del Qatar. Così il centrocampista iberico: “Sembrava che avessimo la partita sotto controllo. Loro aspettavano un contropiede e nel secondo tempo è stato così. Abbiamo commesso un errore all’inizio, loro sono venuti in avanti, hanno creato pericoli in contropiede e hanno difeso molto bene. Per lo meno ci siamo qualificati come secondi nel girone. La nostra intenzione era quella di vincere il girone. Ora dobbiamo andare avanti, abbiamo ancora gli ottavi di finale contro il Marocco, che sarà una partita molto difficile. Non eravamo a nostro agio perché loro hanno chiuso molto bene i passaggi tra le linee e per noi era difficile creare pericoli. Sapevamo che sarebbe stato così, questi due gol hanno dato loro fiducia”.